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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Dünya Vizyonunu Anlattı

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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin kuruluşunun 60. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen gala programında yaptığı konuşmada, TRT'nin adil bir vizörden dünyanın tamamına bakmaya gayret gösterdiğini ve insanı merkezine alarak söz hakkının hakkaniyetli dağılımı için çalıştığını belirtti.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Filtrelerle değil, adil bir vizörden dünyanın tamamına bakmaya gayret gösteriyor, insanı merkezimize alarak söz hakkının hakkaniyetli dağılımı için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Sobacı, TRT'nin kuruluşunun 60'ıncı yılı kutlamaları kapsamında ATO Congressium'da düzenlenen 60. Yıl Gala Programı'nda konuştu.

Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, ülkenin ortaya koyduğu vizyon ve iradeyi, farklı dil ve lehçelerde yaptıkları yayınlarla 7 kıtaya ulaştırdıklarını belirten Sobacı, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun yayıncılıktaki temsilcisi olarak, artık sadece Türkiye'yi dünyaya, dünyayı Türkiye'ye anlatmıyor, aynı zamanda dünyayı dünyaya adil bir vizörden anlatıyoruz. Filtrelerle değil, adil bir vizörden dünyanın tamamına bakmaya gayret gösteriyor, insanı merkezimize alarak söz hakkının hakkaniyetli dağılımı için var gücümüzle çalışıyoruz."

Sobacı, TRT kanalları aracılığıyla dünyada öne çıkan çalışmalara imza attıklarını dile getirerek, TRT'nin bugün, dünyanın en önemli ve en saygın yayın kuruluşlarından biri haline geldiğini söyledi.

TRT ailesi olarak, "TRT hem bellektir, hem gelecek" şiarıyla, başarılarıyla yetinmeden, kurumun varlık sahasını genişletmeyi ve etki alanını güçlendirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Sobacı, "Mazlumların hakkını korumak, onurlu mücadelelerine omuz vermek, suçluların değil, haklıların sesinin duyulmasını sağlamak için 'güçlü yayın, güçlü etki' vizyonumuzla yolumuza kararlıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, TRT sanatçılarının konseriyle devam etti.

Kuruluşundan bugüne TRT, 60. Yıl Özel Sergisi'nde

Programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT yöneticileri, çalışanları ve aileleriyle çok sayıda dizi, film oyuncusu ve program yapımcısı katıldı.

Gün boyunca sevilen TRT dizilerinin kahramanlarının sevenleriyle buluştuğu kutlama programları, akşam saatlerinde TRT 60. Yıl Özel Sergisi ve gala programıyla devam etti.

Ziyaretçiler, alan girişine konulan geçmişten bugüne nostaljik ve tarihi yayınlardan ve olaylardan kesitlerin yayımlandığı zaman tünelinden geçti.

TRT 60. Yıl Özel Sergi alanında dizi, film ve programlarda kullanılan kostüm, dekor, araç ve gereçler, ilk yayınlarda kullanılan radyo, televizyon ve kameralar sergilendi.

Katılımcılar deneyim alanlarında, muhabirlik ve spor spikerliğini deneyimledi.

Sergi, yarın "Kod Adı Kırlangıç" oyuncularının imza etkinliği ve "Rafadan Tayfa Müzikali" ile devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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