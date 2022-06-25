Tritikalenin tohum merkezi Sivas'ta ekim alanı genişletildi

Sivas'ta, buğday ve çavdarın melezinden elde edilen, kaba yem açığını kapatmada alternatif ürün olarak yetiştirilen tritikale tohumunun ekim alanı genişletildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Sivas Ulaş Tarım İşletmesi, buğday ile arpanın verimli ve kaliteli yetişmediği arazi koşullarında yüksek verim potansiyeline sahip, çoğunlukla hayvan beslenmesinde tercih edilen, yemlik kalitesi mısır, buğday ve arpa ile eşit olan tritikale tohumuna ilgi nedeniyle ekim alanını artırdı.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, geçen yıl 12 bin dekar alanda ekimini yaptıkları ve 2 bin 400 ton rekolte elde ettikleri tritikale tohumunu bu yıl 17 bin dekara ektiklerini söyledi.

Kaba yem bitkisinde alternatif ürün olarak bilinen tritikaleye talebin her geçen yıl arttığını vurgulayan Keskin, "Bu yıl işletmemizde geçen yıla göre 5 bin dekar fazla alana tritikale tohumu ektik." dedi.

"Tam bir hayvan yemidir"

Sivas'ın tritikale tohumu temini noktasında merkez olduğunu dile getiren Keskin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tritikale ekenlerin tohumunun yüzde 50'sini Ulaş Tarım İşletmeleri temin etmekte. İzmir'den Edirne'ye kadar hayvanı olan herkesin tritikaleyi ekmesi gerekir. Bilinçli olan çiftçilerimiz zaten bunu ekiyor. Tritikalenin proteini yüksek. Arpa ve buğdaya göre boyu yüksek. Bizim de sap ve samana ihtiyacımız olduğu için tam bir hayvan yemidir. Tohum üretim alanını artırma sebebimiz aşırı talep olmasından dolayı. Bu yıl talep çok olunca 17 bin dekar alana ekim yaptık."

Keskin, işletmede tritikale hasadının ağustosta yapıldığını, yağışların iyi olmasından dolayı 4 bin 250 ton rekolte beklediklerini belirterek, "Hasadımız 20 günde tamamlanır. Hasat başladıktan sonra eleme işlemi devam eder. Bayilerimizin taleplerine göre dağıtımı yapılır." ifadesini kullandı.