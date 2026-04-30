Trakya'da sıcaklıklar düştü, yer yer yağış etkili oluyor

Trakya'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş yaşandı.

Edirne'de bahar havası yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bıraktı.

Zaman zaman sağanak şeklinde düşen yağışın hafta başına kadar etkili olması bekleniyor.

Kentte 8 derece ölçülen hava sıcaklıklarının hafta ortasında artacağı tahmin ediliyor.

Kırklareli'nde yüksek kesimlerde kar bekleniyor

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına ineceği bildirildi.

Açıklamada, il genelinde sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının 6 Mayıs Çarşamba gününden sonra yeniden artacağı kaydedildi.

Tekirdağ'da da yağışlı havanın hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.