Trakya'da kanola, yerini ayçiçeğine bıraktı

TÜRKİYE'nin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Trakya'da, son yıllarda ayçiçeğine alternatif olarak ekim alanı genişleyen kanola, yerini yeniden ayçiçeğine bırakmaya başladı. Sebep olarak da kanola ekiminde artan maliyetler ve buna karşılık ayçiçeği alım fiyatının yükselmesi gösterildi. Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ayçiçeği tarımının maliyetli olmadığı için bu sene ekim alanlarında ciddi bir artışın olduğunu belirtti.

Trakya'da, son yıllarda üreticinin alternatif ürün olarak sıklıkla tercih ettiği kanola, yerini yeniden ayçiçeğine bırakmaya başladı. Trakya Tohumcular Derneği Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk, kanolanın ayçiçeğine alternatif olamayacağını belirterek, şunları söyledi:

Avarız köyü üreticilerinden Mesut Çakır da "Kanola, ayçiçeğinin alternatifi olamaz. Çünkü ayçiçeği verimli topraklarda ekiliyor. Ama kanola verimsiz topraklara alternatif olabilir. Verimsiz topraklarda, 150- 200 kilo buğday biçilen alanlarda, 200 kilo kanola biçilir. Örneğin; ben de verimsiz topraklarıma ekmiştim. 400 kilo buğday biçmiştik ama aynı yerden 450 kilo kanola biçtik. Bizim bölgemizdeki verimli topraklarda ayçiçeği ekilmektedir. Çünkü onun getirisi daha fazla" ifadelerini kullandı.