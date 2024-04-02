Trakya'da Elektrik Direklerine Kuşların Akıma Kapılmasını Önleyen Özel Platformlar Kuruldu

Trakya'da elektrik direklerine leylek ve turnaların akıma kapılmasını önleyen 700 özel platform kuruldu.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde elektrik dağıtım hizmeti veren TREDAŞ aldığı önlemlerle göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor.

TREDAŞ, "Kuş Koruma Planı" ile göçmen kuşların yanı sıra nesli tükenme tehlikesi altında bulunan akkuyruklu kartal, puhu, alaca baykuş, küçük kerkenez, turna, küçük karabatak, ötücü kuğu ve yalıçapkını gibi türlerin korunmasına destek oluyor.

Şirket tarafından 2021-2023 arasında 5 milyon liralık yatırımla, 15 bin direkte kuş konmaz montajı, 6 bin 759 direkte iletken izolasyonu ve 5 bin direkte de izolatör izolasyonu yapıldı.

Enerji nakil hatlarında yapılan keşifler doğrultusunda en uygun göç güzergahlarına 700 özel platform monte eden TREDAŞ, 200 yeni leylek yuvası için de kurulum sürecini başlattı.

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, Trakya'da kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunarken doğa dostu uygulamalarla da faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Göçmen kuşların enerji nakil hatlarından olumsuz etkilenmemesi için birçok proje yürüttüklerini aktaran Bilgili, leylek, turna gibi göçmen kuş türlerinin elektrik hatlarından zarar görmesini önlenmenin yanı sıra nispeten daha küçük ve yerleşik türleri de korumayı amaçladıklarını ifade etti.