Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Komiser Aysun Çağlar Namdar'ın Cenazesi Memleketine Gönderildi

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Komiser Aysun Çağlar Namdar'ın (36) cenazesi, görev yaptığı Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından memleketi Kastamonu'ya gönderildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Kayseri- Malatya kara yolu Sarız ilçesi Kıskaçlı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 ASY 966 plakalı kamyon ile Fatih Baykal yönetimindeki 34 ABL 992 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, komiser Aysun Çağla Namdar ile sürücü Fatih Baykal yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Komiser Aysun Çağla Namdar, doktorlarım tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Amiri Komiser Aysun Çağlar Namdar için görev yaptığı emniyet müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, meslektaşları, askeri personel ve ailesi katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından komiser Namdar'ın öz geçmişi okundu. Daha sonra ise dua edildi. 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen Namdar'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu'ya götürüldü.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/ SİVAS,