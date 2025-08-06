Trafik Kazasında Fark Edilen Akciğer Kistini Başarıyla Tedavi Ettiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazası sonrası gittiği Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tesadüfen akciğerinde "kist hidatik" bulgusuna rastlandığını öğrenen Savaş Levent, tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

Alanya'da yaşayan 25 yaşındaki Savaş Levent, trafik kazası sonrası tedavi için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada, doktorların yaptığı kontrollerde Levent'in akciğer görüntülemelerinde halk arasında 'köpek tenyası kisti' olarak bilinen "kist hidatik" bulgusuna rastladı.

Hastalık hakkında bilgilendirilen Levent, operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Keskin, hayvandan insana geçen ve tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen hastalığa, kapalı (VATS) yöntemle başarılı bir cerrahi müdahale gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başarılı operasyon sonrası hastanın sağlığına kavuştuğunu anlatan Keskin, "Hastamızın travma sonrası çekilen görüntülemelerinde rastlantısal olarak akciğerinde 'kist hidatik' tespit ettik. Kapalı cerrahi yöntemiyle bir hafta içerisinde operasyonu gerçekleştirdik. Ameliyatın ardından hastamız ilk günden itibaren rahat nefes alıyor, hareketlerini zorlanmadan yapabiliyor. Ağrılarının yüzde 90'ı geçti. Kapalı yöntem hem kesi boyutu hem de konfor açısından hastaya büyük avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.