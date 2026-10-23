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Trabzon merkezli 6 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

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Trabzon merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı. Savcılık işlemlerinin ardından 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Trabzon merkezli İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Samsun'da 3 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma???????" suçlarından gözaltına alınan 20 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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