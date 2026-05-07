Trabzon Büyükşehir Belediyesince 'Ailem Güvende Projesi' hayata geçirildi

Trabzon'da, "Ailem Güvende Projesi" kapsamında doğum yapan anneler ziyaret edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, aile yapısını güçlendirmek, vatandaşları sosyal, ekonomik ve psikolojik risklere karşı korumak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında sağlık, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet ve rehberlik mekanizmaları da tek çatı altında toplandı.

Akademisyenlerin ve uzman kurumların katkılarıyla ailelere yönelik hazırlanan kitapçıkta yeni doğan bebeklerin sağlık süreçleri, temel bakım bilgileri, anne sağlığı, çocuk gelişimi, aile içi iletişim ve sosyal destek mekanizmalarına erişim gibi birçok önemli başlık yer aldı.

Hazırlanan içeriklerle özellikle ilk kez anne-baba olanların bilinçlendirilmesi ve destek mekanizmalarına daha kolay ulaşabilmesi amaçlanıyor.

Vatandaşlardan yoğun talep gören projeye başvurularının, "www.trabzon.bel.tr" internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplumun temelini oluşturan aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. 'Ailem Güvende Projesi' ile sadece bir destek hizmeti sunmuyor, vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunan güçlü bir sosyal dayanışma modeli oluşturuyoruz. Özellikle ilk kez bebek sahibi olan ailelerimizin kendilerini yalnız hissetmemesi, ihtiyaç duydukları her anda yanlarında kamu desteğini görmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Şehrimizi yalnızca fiziki yatırımlarla değil, insan odaklı sosyal projelerle de büyütmeye devam ediyoruz. Güçlü aile yapısı, güçlü toplumun en önemli temelidir."