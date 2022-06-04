Torosların eteğinde eşi için yazdığı şarkıya kendi imkanlarıyla video klip çekti - Haberler

Konya'da tarım ve hayvancılık yapan Ceylani Karaduman, 13 yıl önce evlendiği, uğruna şarkılar ve şiirler yazdığı eşine sevgisini anlattığı şarkıya amatör şartlarda klip çekerek kendileri için unutulmaz bir hatıra oluşturdu.

Torosların eteğine kurulu, doğal güzelliğiyle öne çıkan Taşkent ilçesinde yaşayan üç çocuk babası 39 yaşındaki Ceylani Karaduman, geçimini küçükbaş hayvancılık ve serada çiçek yetiştiriciliğinden sağlıyor.

Gününün büyük kısmını bu işlerle geçiren Karaduman'ın vazgeçemediği hobisi ise eşi Emine için şiirler ve şarkı sözleri yazmak.

Hayvan otlatırken, serasında çalışırken elinden düşürmediği kağıt kalemiyle eşine sevgisini dile getiren Karaduman, yazdığı ve eşinin çok beğendiği bir şarkısına da eşi ve oğlunun yer aldığı bir video klip çekti.

Karaduman'ın arkadaşıyla seslendirdiği şarkının klibinde, eşi ve çocuğunun yanı sıra Torosların eteklerinde yer alan Çetmi Şelalesi ve çevresindeki doğal güzellikler yer alıyor.

"Birbirimizin artılarına bakıyoruz"

Ceylani Karaduman, AA muhabirine, doğup büyüdüğü memleketini, doğayı, hayvanları, hayatı, en çok da ailesini sevdiğini söyledi.

Her işi ailesiyle yapmaktan keyif aldığını vurgulayan Karaduman, yetişemedikleri yerde de dostlarından yardım aldığını kaydetti.

Eşiyle 13 yıl önce, severek evlendiğini anlatan Karaduman, "Evliliğimiz çok güzel gidiyor. Aslında birbirimizi devamlı eğitiyoruz. Birbirimizin hatasına değil, artılarına bakıyoruz, çocuklarımız da bu şekilde yetiştiriyoruz. Çocuklarımıza örnek olmaya çalışıyoruz. Bir yol arkadaşlığı yapıyoruz ve hayatımızdan memnunuz, mutluyuz. Bütün problemleri birlikte çözüyoruz." diye konuştu.

Karaduman, 3 çocuğuyla taçlanan sevgisini kağıda döktüğünü, eşinin memnuniyetini kazanmayı amaçladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Dağda hayvanlarla ya da bahçe işlerimle uğraşırken aklıma gelen şarkı sözlerini yazıyorum, besteliyorum. Akşam eve gelince şarkıyı eşime söylüyorum. Eşim 'Güzel olmuş' derse, şarkıyı not ediyorum. 'Bu şarkı olmamış.' derse bir daha söylemiyorum. 'Sen yoksun' isimli şarkıya klip çektik. Bir hayalimiz vardı. Klipte eşim ve çocuğumla oynadık. Amatörlüğümüze rağmen, gayet güzel oldu. Şarkı bizim, klip de bizim olsun istedik. İleride açık bakabileceğimiz bir anı, eser oldu. Eşim benim ilham kaynağım. Eşimle 13 yıl, 13 gün gibi, 13 saat gibi geçti. Zaman çok hızlı geçiyor. Önemli olan güzel geçirebilmek. Sevdiğimin yanındayım, çocuklarımız da birer parçamız. O yüzden zaman bizim için güzel geçiyor."

Eşini en büyük şansı görüyor

Ceylani'nin eşi Emine Karaduman da evliliklerinin çok güzel ilerlediğini dile getirdi.

Severek evlendiği eşinin en büyük şansı olduğunu vurgulayan Karaduman, şöyle konuştu:

"Eşimin yazdığı şiir ve şarkılara eve gelince bende bakıyorum. 'Şurası olmuş, şurası olmamış, değiştirelim' diyorum. Bazen telefonla arayıp, 'Şu kıtaya bir şey bulamadım. Sen de düşün.' diyor. Ben de elime kağıt kalem alıp yapabildiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Yani bazen beraber de yapıyoruz. Klibi duyunca, biraz çekingen olduğum için ilk başta 'Ben yapamam, edemem' dedim. Çok istedi. Böyle bir hayali olduğu için denemeye karar verdim ve klibi çektik. Herkes çok beğendi."