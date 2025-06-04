Topkapı Sarayı'nda Mehteran Gösterisi Bilgilendirmesi

Topkapı Sarayı'nda Mehteran Gösterisi Bilgilendirmesi
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Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Topkapı Sarayı'nda sevilen tarihi marşları seslendirdi. Gösteriler, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü ve yaz boyunca üç sarayda devam edecek.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, sevilen tarihi marşları Topkapı Sarayı'nda seslendirdi.

Başkanlık tarafından geleneksel hale gelen yaz dönemi mehteran gösterileri, yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle karşılandı.

Mehter icrasını aslına uygun olarak sergileyen, müzik eğitimi almış profesyonel askerlerden oluşan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, dönemin müzik kültürünü yansıtan kostümleri ve geleneksel enstrümanlarıyla gösteride yer aldı.

Tarihi marşlar, sarayın avlusunda seslendirildi

Babüssaade kapısı önünde başlayan ve sarayın avlusunda devam eden mehteran gösterisinde "Segah Peşrevi", "Şehzade Süleyman Marşı", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Ordu Marşı" ve "Hücum Marşı"nın da aralarında bulunduğu repertuvar seslendirildi.

Mehteran Birliğinin tarihi marşları, yaz boyunca üç sarayın avlusunda yankılanacak. Turistlerin ilgiyle izlediği yaklaşık 30 dakikalık gösteri, yarın da Yıldız Sarayı'nda sergilenecek.

Mehteran gösterileri, salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nın Babüssaade girişinde, perşembe günleri ise Yıldız Sarayı'nın 1. avlusunda saat 11.00'de başlıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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