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Tokat Zile'de 7 adrese düzenlenen silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

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Tokat Zile'de 7 adrese düzenlenen silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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Tokat Zile'de 7 adrese eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3'ü kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 7 av tüfeği, 1 antika dolma tüfek, 119 mermi ve 96 av tüfeği fişeği ele geçirildi; şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Zile ilçesinde 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3'ü kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 7 av tüfeği, 1 antika dolma tüfek, 119 mermi, 96 av tüfeği fişeği ile tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen çok sayıda eser ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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