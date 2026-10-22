Tokat Zile'de 7 adrese düzenlenen silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Tokat Zile'de 7 adrese düzenlenen silah operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Zile'de 7 adrese eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 3'ü kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 7 av tüfeği, 1 antika dolma tüfek, 119 mermi ve 96 av tüfeği fişeği ele geçirildi; şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Zile ilçesinde 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3'ü kurusıkı olmak üzere 5 tabanca, 7 av tüfeği, 1 antika dolma tüfek, 119 mermi, 96 av tüfeği fişeği ile tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen çok sayıda eser ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA