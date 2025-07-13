Tokat'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Tokat'ın Erbaa ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10 dekarlık orman zarar gördü ve soğutma çalışmaları başlatıldı.
ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Tokat'ın Erbaa ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan alanda soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 10 dekarlık orman zarar gördü.
İbrahim UĞUR/ERBAA, (TOKAT),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel