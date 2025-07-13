Tokat'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tokat'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Tokat'ın Erbaa ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 10 dekarlık orman zarar gördü ve soğutma çalışmaları başlatıldı.

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan alanda soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında 10 dekarlık orman zarar gördü.

İbrahim UĞUR/ERBAA, (TOKAT),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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