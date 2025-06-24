Tokat'ta Trafik Kazasında 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Efe Yaşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı Efe Yaşar (3) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Ziya Gökal Mahallesi Akarsu sokakta meydana geldi. Melike Alıcı (21) yönetimindeki 60 ABU 206 plakalı otomobil, aynı sokakta oturan komşusunun oğlu Efe Yaşar'a çarptı. Otomobilin altında kalan Efe ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası fenalaşan otomobil sürücüsü de aynı hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran: Nükleer çalışma sürecinde bir kesinti yaşanmaması için planlama yapıldı

Ateşkes sonrası İran'dan gündem yaratacak nükleer açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü

Muharrem İnce CHP'ye döndü! Rozeti takılmadı ama bir nedeni var
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi

Öyle şeyler istedi ki Süper Lig ekibi transferden vazgeçti
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Trump, 'İran'da rejim değişikliği' konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur

Trump, İran konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.