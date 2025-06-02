Tokat'ta Trafik Kazası: Öğretmen Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Trafik Kazası: Öğretmen Hayatını Kaybetti
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında öğretmen Muhammed Talha Yılmaz hayatını kaybetti, eşi, çocuğu ve annesi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde takla atan otomobildeki öğretmen Muhammed Talha Yılmaz (29) hayatını kaybetti, eşi, çocuğu ve annesi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Erbaa ilçesine gitmek için yola çıkan Koyulhisar Münire Mustafa Aydoğdu Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Muhammet Talha Yılmaz'ın kontrolünü yitirdiği 07 AUE 047 plakalı otomobil, takla attı. Kazada Muhammed Talha Yılmaz hayatını kaybederken, eşi Sena (29), annesi Ayşe (55) ve çocuğu Hisar Yılmaz (1) yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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