Tokat'ta 7 düzensiz göçmen yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, bir tırın dorsesindeki konteynere saklanan 7 Afgan düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.
Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu uygulama noktasında dorsesinde konteyner yüklü bir tırı durdurdu.
Ekiplerin yaptığı aramalarda konteynere saklanmış Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Polis ekipleri, sürücü H.İ.D'yi ise gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız