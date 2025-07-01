Tokat'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Tokat'ta Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada biri silahla, diğeri bıçakla yaralandı. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken, diğeri polis tarafından yakalandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Üç Tepeler Caddesi'nde park halindeki aracında bulunan S.M, yanına gelen ve aralarında husumet bulunan S.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.M. silahla, S.K. ise bıçakla yaraladı. S.M, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı olarak kaçan S.K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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