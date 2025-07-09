Tokat'ta Patlama Davasında Sanıklar Yargılanıyor

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 jandarma personelinin yaralandığı patlama ile ilgili olarak tutuklu sanıklar Turgay Ö. ve İsmail G.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanıklar, patlamayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek beraat talep etti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 5 jandarma personelinin yaralandığı patlamayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Turgay Ö. Erzincan'dan, İsmail G. ise Samsun'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanıklar, savunmalarında, patlamayla ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek, beraat ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Jandarma ekipleri geçen yıl 18 Mayıs'ta ihbar üzerine Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bir bağ evine gidip içeri girdiklerinde patlama meydana gelmiş, olayda 5'i jandarma personeli 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Sefa Can Karaçoban kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Patlamada yaralanan Ahmet Karaçoban ise 23 Şubat 2025'te hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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