Çekerek Irmağı'nın neden oldu taşkınlar dronla görüntülendi

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Çekerek Irmağı'nın taşması sonucu su altında kalan tarım alanları dronla görüntülendi.

Son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Çekerek Irmağı'nın debisi yükselerek taşkınlar yaşandı.

Bazı tarım alanlarının su altında kaldığı bölgede, Çırdak Mahallesi ile Çıkrık Mahallesi'ni birbirine bağlayan yol da taşkın nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çıkrık Mahallesi'ne ulaşımın Kuşçu köyü bağlantı yolu üzerinden sağlandığı öğrenildi.

Taşkınların yaşandığı bölge dronla görüntülendi.