Tokat'ta "4. Buzağı Güzellik Yarışması" gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsünde Tokat İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen yarışmada, sahiplerince getirilen üç kategoride 33 buzağı yarıştı.

Buzağıların sahiplerince izleyicilerin önünde gezdirilmesinin ardından jüri tarafından değerlendirme yapıldı.

Değerlendirme sonucu simental ırkında "Aybeniz", holstein ırkında "Kumru", montofon ırkında ise "Oyunbozan" isimli buzağılar birinci seçildi. Dereceye giren buzağı sahiplerine ödülleri Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından verildi.

Vali Hatipoğlu, buradaki konuşmasında, günümüzde tarımı bilinçli yapmanın en önemli unsur haline geldiğini söyledi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine teşekkür eden Hatipoğlu, "Tokat'ta devletimiz, ülke genelinde olduğu gibi tarım ve hayvancılığı fazlasıyla geliştirebilmek, kalkındırmak ve çiftçimizi yönlendirmek için çeşitli çalışmalar yapıyor, bundan sonra da yapmaya devam edecek. Çalışmalarımızı her geçen gün artırma hususunda büyük çaba içerisindeyiz. Tarımı daha bilinçli, daha özverili ve modern usullerle yapmak şeklinde yönlendirmelerimiz bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin ile vatandaşlar katıldı.