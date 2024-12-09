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Tokat'ın Turhal İlçesinde Nehirde Erkek Cesedi Bulundu

Tokat'ın Turhal İlçesinde Nehirde Erkek Cesedi Bulundu
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Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak Nehri'nde vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve ceset otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu.

İlçe merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Celal Mahallesi mevkisinde vatandaşlar suda erkek cesedi gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Erkek cesedi ırmaktan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay yeri ekiplerinin çalışması sonucu ceset kimlik tespiti ve otopsi için Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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