Tokat Erbaa'da TIR'ın çarptığı 55 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen İrfan Türkyılmaz (55), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 kara yolu Hacıpazarı mevkisinde meydana geldi. Erbaa'dan Taşova yönüne giden D.S. (50) yönetimindeki 05 FF 001 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Türkyılmaz'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkyılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı