Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tokat Erbaa'da TIR'ın çarptığı 55 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Erbaa'da TIR'ın çarptığı 55 yaşındaki yaya hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Erbaa'da D-100 kara yolu Hacıpazarı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki yayaya TIR çarptı. Hastaneye kaldırılan yaya doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen İrfan Türkyılmaz (55), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 kara yolu Hacıpazarı mevkisinde meydana geldi. Erbaa'dan Taşova yönüne giden D.S. (50) yönetimindeki 05 FF 001 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Türkyılmaz'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkyılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor

Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçük Hadise'yi görenler tanıyabilecek mi? Yeni yaşına özel kare

Kim derdi ki bu küçük kız Türkiye'nin en ünlülerinden olacak
Romanya açıklarında gemiye İHA saldırısı! Ölü ve kayıplar var

Türkiye'nin yanı başında tansiyon yükseldi! Karadeniz yine karıştı
Böyle bir şey nasıl olabilir? İki farklı seçim anketi yapıldı, ikisinin de birbiriyle alakası yok

İki farklı firma seçim anketi yaptı, çıkan sonuç şaşırttı

Fatih Erbakan, DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi

DEM'in kalesinde ana dilde eğitim sözü verdi
Yunanistan Kara Kuvvetleri, 'anti-drone kafes' sistemini kullanmaya başladı

Türkiye'ye kafa tutan Yunan'ın güvendiği şeye bakın

Beşiktaş'ta ıslıklanan Kartal Kayra Yılmaz hakkında olay iddia

Islıklanan Kartal Kayra için bomba iddia: Sabaha kadar...
Aziz Yıldırım küplere bindi! Galatasaray derbisi için tek bir isteği var

Aziz Yıldırım'ı çileden çıkaran an! Derbi öncesi resti çekti