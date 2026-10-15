Haberler

TOGÜ Pazar MYO'da TOGÜBANK Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama Laboratuvarı açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOGÜ Pazar Meslek Yüksekokulunda düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda TOGÜBANK Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama Laboratuvarı açıldı. Toplantıda eğitim faaliyetleri, yeni program önerileri ve uygulanması planlanan 10 toplumsal katkı projesi değerlendirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Pazar Meslek Yüksekokulunda "TOGÜBANK Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama Laboratuvarı" açıldı.

TOGÜ Pazar Meslek Yüksekokulunda eğitim kalitesinin geliştirilmesi, sektörle iş birliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal katkı faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda yüksekokulun eğitim öğretim faaliyetleri, yeni program önerileri ve toplumsal katkı projeleri değerlendirilirken, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak TOGÜBANK Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama Laboratuvarı'nın açılışı da gerçekleştirildi.

Toplantıda TOGÜ'nün çocuk gelişimi, evde hasta bakımı ve sosyal hizmet programları başta olmak üzere farklı akademik birimlerince Pazar ilçesinde yürütülen faaliyetlerden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Üniversite ile ilçe arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekilerek, yeni dönemde de üniversitenin akademik birimlerinin uzmanlık alanları ve yetkinlikleri doğrultusunda ilçe genelinde çalışmalar yürütmesi talep edildi.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı öncülüğünde yürütülecek "Dijital Finansal Okuryazarlık" projesi ile ilkokul öğrencilerine yönelik "Kumbaram" projesi başta olmak üzere akademik yıl içinde uygulanması planlanan 10 toplumsal katkı projesi ele alındı.

Çocuk Gelişimi Programı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki iş birliği faaliyetlerinin sürdürülmesi ve ilçedeki KYK yurt ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

Toplantıya Pazar Kaymakamı Halaf Demir, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Pazar Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Şükriye Sakar, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri ile yüksekokulun akademik ve idari yönetimi katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar

"AVM'den ayrılın" anonsuyla otoparka indi, asıl kabusu orada yaşadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?

İstanbul felaketi yaşarken yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada...
Sinan Akçıl havalimanında yaşadıklarına isyan etti: Rezil olduk!

Sinan Akçıl havalimanında yaşadıklarına isyan etti: Rezil olduk!
Fenerbahçe'de 6 farklı mağlubiyete rağmen alkışlar Oğuz Aydın'a

Gecenin tek tesellisi! Fener taraftarı sadece o yıldızını alkışladı
İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı

Görüntü bu sabah kaydedildi!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki

Beşinci golden sonra olanlar oldu
Selde mahsur kalmışlardı! Murat Boz ve Demet Özdemir'in kurtarılma anı kamerada

Murat Boz ve Demet Özdemir böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı

Meteorolojiden 48 il için sarı, 5 il için turuncu uyarı