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TOGÜ'nün mobil ebelik modeli Semerci köyünde uygulanmaya başladı

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TOGÜ'nün mobil ebelik modeli Semerci köyünde uygulanmaya başladı
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TOGÜ Ebelik Bölümünce hazırlanan Mobil Ebelik Destek Modeli projesinin ilk uygulaması Semerci köyünde başladı. Kırsaldaki gebelere ev ziyaretleriyle doğum öncesi eğitim ve takip desteği sunulacak; doğum korkularının azaltılması hedefleniyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından hayata geçirilen "Mobil Ebelik Destek Modeli" projesi, Semerci köyünde uygulanmaya başlandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünce hazırlanan "Kırsalda Gebelere Ev Ziyareti Yoluyla Doğum Öncesi Eğitim Programı: Mobil Ebelik Destek Modeli" projesinin ilk uygulaması Semerci köyünde gerçekleştirildi.

Programın açılışına TOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Özlem Özçatal, Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zümrüt Yılar, Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Gizem Çıtak ile akademisyenler katıldı.

"Kelebek Etkisi Projesi"nin devamı niteliğindeki çalışma kapsamında, kırsal bölgelerde yaşayan gebelere ev ziyaretleri yoluyla doğum öncesi eğitim ve takip desteği sunulması amaçlanıyor. Proje ile anne adaylarının doğuma hazırlık süreçlerinin desteklenmesi, doğum korkularının azaltılması ve psikososyal uyumlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, projenin kırsalda sağlık hizmetlerine erişimin desteklenmesinin yanı sıra ebelik öğrencilerinin mesleki gelişimine de katkı sağlayacağını belirtti.

Öğrencilerin teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı bulacağını ifade eden Eğri, anne adaylarının doğum öncesi süreçte bilinçli ve güvenli şekilde desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

"Sağlıklı Gebelik, Güçlü Anne, Sağlıklı Gelecek" sloganıyla yürütülen proje kapsamında, bilimsel verilere dayalı mobil ebelik eğitim modülü ve uygulama protokolü geliştirilmesi planlanıyor. Çalışmadan elde edilecek sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesi ve kırsal bölgelerde sürdürülebilir bir anne sağlığı modelinin oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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