ZONGULDAK - Hisarcıklıoğlu: "Filyos sayesinde sanayi, turizm, tarım alanlarında yeni iş ve yatırım fırsatları doğuyor" - Haberler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Filyos sayesinde sanayi, turizm, tarım alanlarında yeni iş ve yatırım fırsatlarının doğduğunu, Zonguldak'ın, Türkiye'nin bu üçüncü büyük limanıyla Batı Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olacağını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Açılışı ve Değer Katanlar Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanayileşmesinin Zonguldak'ın öncülüğünde başladığını ifade etti.

Zonguldak'ın bugün de yeşil dönüşüme öncülük ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Yıllardır hayalini kurduğumuz Filyos Projesi, Metin Başkanımızın ısrarlı talebi ve takibiyle nihayet hayata geçiyor. Filyos sayesinde sanayi, turizm, tarım alanlarında yeni iş ve yatırım fırsatları doğuyor. Zonguldak, yeniden cazibe merkezi haline geliyor. Türkiye'nin üçüncü büyük limanıyla Batı Karadeniz'in de dünyaya açılan kapısı olacak inşallah. Biz de sizlere Ankara'da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Sıkıntılar kavgayla çözülmez, ortak akıl ve diyalogla çözülür"

Hisarcıklıoğlu, 2022'deki yüksek enflasyonist döneme rağmen ayakta durmaya, üretmeye, almaya, satmaya, istihdam etmeye devam edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sıkıntılar kavgayla çözülmez, ortak akıl ve diyalogla, konuşarak çözülür. Sizden ricam ne olur birbirinizi siyasi fikrinden, etnik kökeninden, mezhebinden, farklı düşüncesinden dolayı ötekileştirmeyin. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bütün uluslararası olaylara bakın, içeride bir sıkıntı yaşadığımız zaman yanımızda bir tane dost yok. Sizden başka dost yok. Farklılıklarımız, zenginliğimiz aslında. Farklı düşünceler, hepimizin ortak zenginliği. İcraatlar da gelişmeler de farklı düşüncelerden çıkıyor. Ortak akıl ve diyaloğu nasıl yapacağız? Bir araya gelip kavga etmeden konuşacağız. Bunu yapanlar kazanıyor."

Program, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılış kurdelesinin kesilmesi ve değer katanlar ödül töreninin ardından sona erdi.