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Tır şoförleri iftarlarını sınırda sıra beklerken yapıyor

AA - Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel
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Tır şoförleri iftarlarını sınırda sıra beklerken yapıyor

Irak'a yük taşıyan tır şoförleri, iftarlarını Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkı sahasında sıra beklerken yapıyor.

Irak'a yük taşıyan tır şoförleri, iftarlarını Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkı sahasında sıra beklerken yapıyor.

Şoförler, tırların dorselerindeki dolaplarda bulunan malzemelerle yemek yapıp oruçlarını kurdukları sofralarda birlikte açıyor.

Şoför Hasan Doruk, ramazanı ailelerinden uzakta geçirmelerinden dolayı zorlandıklarını belirterek, "Çok şükür orucumuzu tutuyoruz. Market var, bütün alışverişimizi yaptıktan sonra arkadaşlarla beraber iftar açıyoruz." dedi.

Ailelerini çok özlediklerini dile getiren Mehmet Nuroğlu da tır parkı sahasında iftara hazırlık yaptıklarını söyledi. Nuroğlu, "Allah hepimizin orucunu kabul etsin." diye konuştu.

AA / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Güncel

Habur Sınır Kapısı, Hasan Doruk, Irak, Güncel, Haberler

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