TİKA, Sırbistan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırmaya devam ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Tika), kuruluşunun 30. yılında, Sırbistan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası ulaştırmaya devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca Sırbistan'ın 25 farklı bölgesinde 2 bin ramazan kumanyası dağıtacak olan Tika, ülkenin başkenti Belgrad'a bağlı Zemun Polje'de ihtiyaç sahiplerine 150 ramazan kumanyası ulaştırdı.

Tika tarafından hazırlanan ramazan kumanyaları, TİKA Belgrad Program Koordinatörü Mehmet Mete Anaç ve Zemun Polje Mescidi imamı Senad Hajrovic tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Anaç, burada yaptığı açıklamada, "Sırbistan'da kurulduğumuz 2009'dan itibaren, ülkede muhtelif alanlarda gerçekleştirdiğimiz projelerle hem ülkemizin yardım elinin buraya ulaştırılmasına hem de iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

TİKA'nın Sırbistan'da, eğitim, sağlık, tarım ve kültürel iş birliği alanlarında 300'den fazla projeye imza attığını ifade eden Anaç, "Bu yıl da her yıl olduğu gibi, ramazan vesilesiyle ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyası dağıtımını gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Anaç, ramazan kumanyası dağıtımına Sancak Bölgesi'nin Novi Pazar şehrinden başladıklarını, o bölgede 500 kumanya dağıttıklarını, bugün de Zemun Mescidi yakınlarında yaşayan halka kumanya paketlerini ulaştırdıklarını ve ramazan sonuna kadar dağıtılacak kumanya sayısının 2 bin olacağını belirtti.

İmam Hajvoric ise 10 yıldır Zemun Mescidi'nde görev yaptığını ve cemaatin bin haneden oluştuğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye'nin Belgrad Büyükekçisi Hami Aksoy ve TİKA başta olmak üzere insani yardımda bulunan herkese teşekkürlerini iletti.