TİKA'dan Pakistan'da arıcılık alanında faaliyet gösteren kadınlara destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde arıcılık alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere yönelik kapasite geliştirme programı düzenledi.

Tika'dan yapılan açıklamaya göre, Pakistan'daki arıcılık standartlarının geliştirilmesi ve kadınların iş gücüne katılımını teşvik amacıyla Pakistan Bal Arısı Araştırma Enstitüsü iş birliğinde Gilgit-Baltistan bölgesinde yürütülen program başarıyla tamamlandı.

Program kapsamında, Bal Arısı Araştırma Enstitüsü uzmanlarınca Gilgit ve Hunza'da 50 kadın girişimciye 2 grup halinde bal arısı hastalıkları ve zararlıların engellenmesi, bal kalite testi, paketleme, etiketleme ile pazarlama, kraliçe arı yetiştirme teknikleri konularında teorik eğitim verildi.

Eğitimlerini tamamlayan kadın girişimciler, sertifikalarıyla hibe edilen arıcılık ekipmanı da teslim aldı.

Tika'ya teşekkür

Programa katılan Gılgit-Baltistan Bölgesi Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı Müsteşarı Hadim Hüseyin ve Uluslararası Karakoram Üniversitesi Rektörü Dr. Ataullah Şah, TİKA'ya bölgede gerçekleştirdiği çalışmalar ve iş birliği için teşekkür etti.

TİKA desteği ile Pakistan'da bal üzerine araştırma yapan Bal Arısı Araştırma Enstitüsü (HBRI) uzmanlarına Türkiye'de eğitim verilmiş ve 2020'de HBRI bünyesinde İleri Düzey Arı Araştırma Laboratuvarı kurulmuştu.

Yürütülen program kapsamında ayrıca, 2021'de Kohat, Ravalpindi, İslamabad, Ravlakot, Peşaver ve Gujarat şehirlerinde toplam 100 uzmana üçer günlük eğitim düzenlenmiş ve 100 Türk tipi kovan hibe edilmişti.

TİKA'nın arıcılık alanında yürütülen kapasite programlarının geliştirilmesi kapsamında Pakistan'da güvenilir ve sürdürülebilir gıda güvencesinin sağlanması, bal kalitesinin artırılması ve arı sağlığını korumaya yönelik veterinerlik hizmetleri ile arıcılık teknolojisi konularındaki projelere yakın gelecekte de devam etmesi bekleniyor.