TİHEK, İstanbul ve Aydın'daki iki ayrı olayda ayrımcılık yapıldığı iddialarını gündemine aldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İstanbul'da bir anne ile çocuğunun restorandan maddi durumlarının yetersiz görüldüğü gerekçesiyle çıkarılmaya çalışıldığı ve Aydın'da bir belediye başkanının, sosyal medyada kendisini eleştiren kişinin milli sporcu çocuğunu belediyenin spor kulübünden çıkardığı iddialarını gündemine alarak incelemeye başladığını bildirdi.

TİHEK'ten yapılan açıklamada, "bir restoran zincirinin İstanbul'daki şubesinde bir anne ve çocuğunun maddi durumları yetersiz görüldüğü gerekçesiyle restorandan çıkarılmaya çalışıldığı" yönündeki iddianın bazı basın ve yayın organlarında yer aldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, her türlü ayrımcılık yasağının ihlaline dair iddiaları büyük bir ciddiyetle ele almakta, herkes için onurlu, eşit ve güvenli bir ortamın sağlanması yönündeki çalışmaları kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda Kurumumuz söz konusu iddiayı gündemine almış olup konuyu yakinen takip etmektedir."

Kurumdan yapılan bir başka açıklamada ise Aydın'da bir ilçenin belediye başkanının, sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilerde bulunan bir kişinin milli sporcu olan çocuğunu belediyeye ait spor kulübünden çıkardığı yönünde iddiaların bazı basın ve yayın organlarında yer aldığı anımsatıldı.

TİHEK'in temel misyonunun, insan onurunu esas alarak, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvenceye alınması ve hukuken tanınmış hak ve özgürlüklerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesinin sağlanması olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu iddianın da gündeme alınarak, hassasiyetle takip edildiği vurgulandı.