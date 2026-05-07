TİHEK'in yeni dönemdeki ilk kurul toplantısı Vasip Şahin başkanlığında yapıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) yeni dönemdeki ilk kurul toplantısı, Vasip Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

TİHEK'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Nisan'da TİHEK Başkanlığına atanan Şahin, görevdeki ilk kurul toplantısına başkanlık etti.

Toplantının açılışında konuşan Şahin, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

TİHEK'in milletin hak arama mücadelesinde önemli görev üstlendiğini belirten Şahin, temel misyonu insan onurunu merkeze alarak insan haklarını korumak, geliştirmek ve hak ihlallerine karşı kararlı duruş sergilemek olan kurumun, hiçbir ayrım gözetmeksizin her bireyin onurlu ve adil muamele görmesine katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.

Yeni dönemde kurumun hem ulusal hem de uluslararası alanda etkin çalışmalarını gayretle sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte istişare, ortak akıl ve kurumsal birikimimizle çok kıymetli mesafeler kat edeceğimize inancım tamdır. Bu doğrultuda sadece ihlalleri tespit eden değil, önleyici mekanizmalarıyla hak ihlalleri oluşmadan gerekli tedbirlerin alınmasına rehberlik eden kurulumuzun yürüteceği çalışmaların verimli geçmesini temenni ediyor, ilk kurul toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Şahin, açılış konuşmasının ardından 6701 sayılı TİHEK Kanunu çerçevesinde "görevin tarafsızlık, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet anlayışı içinde yerine getirileceği" hususunda yemin etti.

Daha sonra kurul, gündem konularını müzakere ederek karara bağladı.