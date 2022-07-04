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Tescilli Karabiga karidesi kültür ortamına alındı

Demirören Haber Ajansı - Burak Gezen - Güncel
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Tescilli Karabiga karidesi kültür ortamına alındı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi Karabiga beldesinde avlanan iri, tescilli Karabiga karidesini yetiştirmek üzere, laboratuvar ortamında bilimsel çalışma başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi Karabiga beldesinde avlanan iri, tescilli Karabiga karidesini yetiştirmek üzere, laboratuvar ortamında bilimsel çalışma başlatıldı. Karabiga karideslerinin 2 hafta önce konuldukları akvaryumlara adapte olup, verilen hazır yemleri yedikleri gözlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi tarafından geçen yıl kasım ayında tescillenen Karabiga karidesinin kültürünü yetiştirme imkanı olup olmadığını araştırmak amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi laboratuvarında çalışma başlatıldı. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, Karabiga beldesinde balıkçıların avladığı karideslerin iriliği ve lezzetiyle tüketiciler tarafından tercih edildiğini belirtti.

2 YIL SÜRECEK

Karabiga beldesindeki Priapos Antik Kenti'nin sikkelerinde de bu canlıların resimlerinin olduğunu ifade eden Kuşku, "Tarih öncesinden beri Karabiga bölgesinde bu canlı ekonomik olarak değerlendiriliyor. Daha önce yetiştiricilik çalışmaları yapılmış ama pek başarılı olunamamış. Bu karidesleri Karabiga bölgesinden temin ederek laboratuvar ortamına getirdik. Laboratuvar koşullarına adaptasyonlarını sağladık. Ayrıca ilk yem alımlarını da görüntüledik. Normalde bunlar çamurun içerisine gömülen bir türdür. Saat 20.00 ile 24.00 arasında aktif faaliyetlerini yürütüp, denizdeki bitkisel ve hayvansal canlılarla beslenirler. Biz onları kültür ortamında hazır yemle besliyoruz. Bu yemleri tükettiklerini de gözlemledik. Laboratuvar ortamında 2 yıl sürecek bilimsel çalışmalarımızın sonuçlarını merakla bekliyoruz" dedi.

Tescilli Karabiga karidesinin kültür koşullarında yetiştiriciliğinin yapılmasını hedeflediklerini belirten Kuşku, "Risk faktörlerini nasıl engelleyebiliriz, nasıl kültür koşullarına adapte edebiliriz noktasında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ülkemiz ekonomisine artı bir girdi sağlama noktasında bu alandaki yatırımcılara, Karabiga karidesinin yetiştiriciliğinin yapılıp, yapılamayacağı hususunda yanıt vermeye çalışacağız" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Güncel

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