Tescilli Karabiga karidesi kültür ortamına alındı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi Karabiga beldesinde avlanan iri, tescilli Karabiga karidesini yetiştirmek üzere, laboratuvar ortamında bilimsel çalışma başlatıldı. Karabiga karideslerinin 2 hafta önce konuldukları akvaryumlara adapte olup, verilen hazır yemleri yedikleri gözlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi tarafından geçen yıl kasım ayında tescillenen Karabiga karidesinin kültürünü yetiştirme imkanı olup olmadığını araştırmak amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi laboratuvarında çalışma başlatıldı. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, Karabiga beldesinde balıkçıların avladığı karideslerin iriliği ve lezzetiyle tüketiciler tarafından tercih edildiğini belirtti.

Tescilli Karabiga karidesinin kültür koşullarında yetiştiriciliğinin yapılmasını hedeflediklerini belirten Kuşku, "Risk faktörlerini nasıl engelleyebiliriz, nasıl kültür koşullarına adapte edebiliriz noktasında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ülkemiz ekonomisine artı bir girdi sağlama noktasında bu alandaki yatırımcılara, Karabiga karidesinin yetiştiriciliğinin yapılıp, yapılamayacağı hususunda yanıt vermeye çalışacağız" diye konuştu.