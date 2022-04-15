Terme'de ramazan denetimleri sürüyor

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ramazan ayı boyunca alışverişini daha güvenli ve sağlıklı şekilde yapabilmesi için fırın, pastane ve unlu mamulü üretim ve satış yerinde denetimlerini sürdürüyor.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, fırın, unlu mamuller, pastane gibi işletmelerde hijyen ve gramaj denetimlerini sıklaştırdı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, tüketici sağlığına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin sağlığını korumaya yönelik denetimlerimiz bugüne kadar devam ettiği gibi bundan sonra da aynı titizlikte devam ediyor. Bir yandan temizlik ve hijyen kuralları denetlenirken, diğer yandan ürünlerin fiyat ve gramaj denetimleri yapılıyor. Gıda imalathanelerinin üretime uygunluğu ile personelin kılık kıyafet, temizlik ve hijyen kontrolleri de ekiplerimizce yapılıyor." dedi.