TEKNOFEST Karadeniz'e 4'üncü günde de yoğun ilgi (2) Güncel Haberler SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEFES KESTİTEKNOFEST Karadeniz'in 4'üncü gününde SOLOTÜRK, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEFES KESTİ TEKNOFEST Karadeniz'in 4'üncü gününde SOLOTÜRK, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu alanda nefes kesen uçuş, ilgiyle izlendi. Jetlerle alçak irtifada uçuş, heyecanla takip edildi. SOLOTÜRK jeti, gösterinin ardından Amasya Merzifon Havalimanı'na döndü. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara Karadeniz Güncel Haberler

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