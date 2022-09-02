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TEKNOFEST Karadeniz'e 4'üncü günde de yoğun ilgi (2)

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TEKNOFEST Karadeniz'e 4'üncü günde de yoğun ilgi (2)

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEFES KESTİTEKNOFEST Karadeniz'in 4'üncü gününde SOLOTÜRK, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

TEKNOFEST Karadeniz'in 4'üncü gününde SOLOTÜRK, gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu alanda nefes kesen uçuş, ilgiyle izlendi. Jetlerle alçak irtifada uçuş, heyecanla takip edildi. SOLOTÜRK jeti, gösterinin ardından Amasya Merzifon Havalimanı'na döndü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur Kara - Güncel

Karadeniz Güncel Haberler

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