Tekirdağlı Öğrenciler Güneş Enerjisiyle Çalışan Araç Tasarladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, çevreci ulaşım teknolojilerine dikkat çekmek amacıyla geri dönüşüm malzemelerinden yapılan güneş enerjili bir araç tasarladı. Proje koordinatörü Emine Cimşit, alternatif enerji kaynaklarının ulaşımda kullanılabilirliğini göstermeyi hedeflediklerini belirtti.

Tekirdağ'da lise öğrencileri, çevreci ulaşım teknolojilerine dikkat çekmek için güneş enerjisiyle çalışan araç tasarladı.

Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerince geri dönüşüm malzemelerinden üretilen araç, güneş paneliyle enerji topluyor.

Okulun proje koordinatörü Emine Cimşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının ulaşımda kullanılabilirliğini göstermek istediklerini belirtti.

Güneş panelli aracın 2 saat boyunca çalışabildiğini aktaran Cimşit, aracın yön değiştirme ile hareket edebildiğini aktardı.

Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı makamında kabul etti.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Turanlı'ya teşekkür etti.

Aksoy'dan Kiracı'ya ziyaret

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı'yı ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aksoy ve Kiracı makamda bir süre görüştü.

Ziyarette, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilecek yeni projeler görüşüldü.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tahran'ın merkezinde 2 büyük patlama

Savaşta yeni saldırı dalgası! Başkentten dumanlar yükseliyor
İsrail Enerji Bakanı Cohen: Her vurulan binamıza karşılık 100 İran binası yıkılacak

İsrailli bakandan korkunç tehdit! Sözleri hükümeti bile rahatsız etti
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas, İsrail'in güneyine roket saldırısı düzenledi

İran'ın ardından onlar da İsrail'e saldırdı!
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı

Tatilde fena yakalandı! Ünlü oyuncu sevgilisiyle sarmaş dolaş
Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı: Puh Allah Bismillah

Türk profesör, canlı yayında Osmanlı tokadını hatırlattı
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
LGS sona erdi! İşte sorular ve cevaplar

Maraton sona erdi! İşte LGS cevap anahtarı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
İran, Basra Körfezi'ne ilerleyen bir İngiliz savaş gemisine müdahale etti

İsrail'e destek için geldi! İran'dan İngiliz savaş gemisine müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.