Tekirdağlı Öğrenciler Güneş Enerjisiyle Çalışan Araç Tasarladı

Tekirdağ'da lise öğrencileri, çevreci ulaşım teknolojilerine dikkat çekmek için güneş enerjisiyle çalışan araç tasarladı.

Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerince geri dönüşüm malzemelerinden üretilen araç, güneş paneliyle enerji topluyor.

Okulun proje koordinatörü Emine Cimşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alternatif ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının ulaşımda kullanılabilirliğini göstermek istediklerini belirtti.

Güneş panelli aracın 2 saat boyunca çalışabildiğini aktaran Cimşit, aracın yön değiştirme ile hareket edebildiğini aktardı.

Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı makamında kabul etti.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Turanlı'ya teşekkür etti.

Aksoy'dan Kiracı'ya ziyaret

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı'yı ziyaret etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aksoy ve Kiracı makamda bir süre görüştü.

Ziyarette, yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilecek yeni projeler görüşüldü.