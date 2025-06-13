Tekirdağlı Öğrenciler Engelli Bireyler için Robot El Prototipi Geliştirdi

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Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla insan elinin doğal hareketlerini taklit edebilen robot el prototipi tasarladı. Proje, 3D yazıcı ve arduino kartı kullanarak portatif bir model oluşturmayı hedefliyor.

Tekirdağ'da lise öğrencileri, insan elinin doğal hareketlerini taklit edebilen robot el prototipi tasarladı.

Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla robotik el geliştirdi. Haftada iki gün bir araya gelen öğrenciler, 3D yazıcıdan filamentle ürettikleri parçalara servo motorlar ve arduino kartı entegre ederek portatif bir model oluşturdu.

Okulun proje koordinatörü Emine Cimşit, AA muhabirine öğrencilerinin fiziksel engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Gençlerin mühendislik ve robotik alanına ilgisini artırmak istediklerini dile getiren Cimşit, "Bilginin gücünü hissetmeye başlayan bu gençler, bakış açılarını değiştirdi. Türkiye'ye faydalı olacak işler yapmalarından gurur duyuyorum." dedi.

Projede yer alan öğrencilerden Nisa Nur Zengin, el ve parmaklarını kullanmakta zorlanan bireyler için işlevsel bir yardımcı teknoloji tasarladıklarını söyledi.

Ailesinden birinin elini kaybettiğini ve bu durumdan çok etkilendiğini aktaran Zengin, "Bu durum beni çok etkiledi. Arkadaşlarımla konuştuktan sonra insanlara ilham verecek bir proje yapmak istedik. Robotik ellerin fiyatları çok yüksek. Biz de bu eli herkesin ulaşabileceği şekilde tasarlamak istedik." ifadelerini kullandı.

Robotik eli daha da geliştirmek istediklerini dile getiren Zengin, "Uzaktan kumandayla kontrol edilebilecek bir model planlıyoruz. Bir elin hareketini diğerine aktarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Efe Sökmen de tasarladıkları elin verilen komutlar doğrultusunda istenilen hareketleri yapabildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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