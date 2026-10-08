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Tekirdağ Hayrabolu'da Ataköy Mahallesi girişinde 68 yaşındaki kişi ölü bulundu

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Tekirdağ Hayrabolu'da Ataköy Mahallesi girişinde yol kenarında hareketsiz yatan 68 yaşındaki kişi, sağlık ekiplerinin kontrolünde ölü bulundu. Cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, 68 yaşındaki kişi yol kenarında ölü bulundu.

Ataköy Mahallesi girişinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, A.B'nin (68) hayatını kaybettiği belirlendi.

A.B'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA
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