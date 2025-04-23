Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

Tekirdağ Emniyeti'nden 23 Nisan'a Özel Klip

Tekirdağ Emniyeti'nden 23 Nisan'a Özel Klip
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir klip hazırladı. Klipte, çocuklar ve polisler Mağusa Limanı türküsünü birlikte seslendirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kentte çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İl Emniyet Müdürlüğü de bu özel güne ilişkin klip hazırladı.

Ahmed ve Arel isimli çocuklar ile polisler, İl Emniyet Müdürlüğü'nde Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.

Klip, Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Kendileri küçük, kalpleri kocaman öğrencilerimiz Ahmed ve Arel'in en sevdiği türkü Mağusa Limanı'nı birlikte seslendirdik. Dünyanın en güzel bayramını en güzel yüreklere armağan eden, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Geleceğimizi aydınlığa boğacak sizlersiniz' dediği sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." mesajı ile paylaşıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.