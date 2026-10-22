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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü telefonla polis, savcı ve hakim taklidine karşı uyardı

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, kendini polis, savcı veya hakim olarak tanıtan dolandırıcılara karşı uyardı. Açıklamada, hiçbir polis, savcı veya hakimin telefonla para ya da altın istemeyeceği belirtilerek şüpheli görüşmelerin sonlandırılması ve 112'ye bilgi verilmesi istendi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, kendilerini polis, savcı veya hakim olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilere karşı uyarıda bulundu.

Emniyet Müdürlüğünün bilgilendirmesinde, dolandırıcıların vatandaşları bir soruşturmanın içine çekmeye çalışarak korku ve panik oluşturabildiği belirtildi.

Telefonla aradıkları kişilerden para veya altın talep eden, bunların belirli bir yere bırakılmasını ya da kendilerine teslim edilmesini isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, hiçbir polis, savcı veya hakimin telefon aracılığıyla vatandaşlardan para ya da altın istemeyeceği hatırlatıldı.

Vatandaşlara şüpheli telefon görüşmelerini sonlandırmaları ve kişisel ve finansal bilgilerini paylaşmamaları tavsiye edilen açıklamada, dolandırıcılık şüphesiyle karşılaşılması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi istendi.

Açıklamada, vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine karşı korkuyla değil, bilinçli hareket ederek tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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