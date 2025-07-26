Tekirdağ'daki Renkli Tarlalar Turizm Cenneti Oldu

Tekirdağ'da kanola, lavanta ve ayçiçeği tarlaları sezon boyunca binlerce turisti kente çekti.

Kent merkezi ve ilçelerde yer alan tarlalar, mayıs başından temmuz ortasına kadar ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Yakın illerden gelen çok sayıda kişi, kanola, lavanta ve ayçiçeği tarlalarında oluşturulan dekorlarda en güzel fotoğraf karelerini yakaladı.

Doğal stüdyo görünümündeki lavanta ve ayçiçeği tarlaları, sezon boyunca hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğayla vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın kanola, lavanta ve ayçiçeği tarlalarının kentin turizmine renk kattığını söyledi.

Tekirdağ'ın tarihi, kültürel zenginliklerinin yanı sıra, doğal güzellikleriyle de dikkati çeken bir şehir olduğunu aktaran Karaküçük, "Özellikle kanola, lavanta ve ayçiçeği tarlaları her yıl binlerce ziyaretçiyi kendisine hayran bırakıyor. Bu rengarenk tarlalar şehrimize hem estetik hem değer katıyor hem de turizm açısından önemli bir katkı sağlıyor." dedi.

Karaküçük, fotoğraf sanatçılarının renkli tarlaların güzelliklerini objektiflerine yansıttığını belirterek, karelerin sosyal medyada ve dijital platformlar aracılığıyla geniş kitlelere ulaştığını ifade etti.

Kanola, lavanta ve ayçiçeği tarlalarında düzenlenen etkinliklerin kentin tanıtımına büyük bir ivme kazandırdığını dile getiren Karaküçük, "Geniş araziler sadece tarım için değil aynı zamanda görsel şölen sunan manzaralarıyla da büyük ilgi görüyor. Bu güzellikler fotoğrafçılar için adeta doğal bir stüdyo niteliğinde. Doğal olarak vatandaşlarımız da bu alanlarda hatıra fotoğrafı çektirmek için bu alanlara akın ediyor. Her gün yüzlerce hatta binlerce insan bu eşsiz manzaraların tadını çıkarmak için Tekirdağ'a geldi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün büyüyor. Doğanın sunduğu bu eşsiz renkli tarlalar Tekirdağ'ın turizmindeki gücünü daha da pekiştirdi." ifadelerini kullandı.