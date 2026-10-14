Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu şüphelileri gözaltına alındı, bir sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı. Çorlu'da kamyona arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralanarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

???????Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kamyona çarpan minibüs sürücüsü yaralandı

Çorlu ilçesinde kamyona arkadan çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, U.Y. yönetimindeki 34 YR 4492 plakalı minibüs, Çorlu-Ergene çevre yolunda aynı yönde seyreden D.A. idaresindeki 34 FIT 949 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü U.Y, olay yerine sevk edilen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı

Lemina'nın Yamal'a ne dediği ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bartın'da yaya geçidinde dehşet! Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

Yaya geçidinde kaputa fırladı! Arkadaşının hali yürek burktu
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete’den İtalya tatili
Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt

İlk defa Türkiye'nin adını vererek tepki gösterdiler
Eski TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasında

Galatasaray'ı destekleyenler arasında o da vardı
Fransa'da marketlere ikinci siber saldırı! Dondurucuların sıcaklığı -22'den 150 dereceye çıkarıldı

Gıda devleri kabusu yaşıyor: Bozulan ürünler imha edildi
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick'ten atmosfer hakkında itiraf

Hansi Flick'ten çarpıcı itiraf: Bu stadyumda oynamak...
TBMM'de 401 milyar TL'lik fon vurgunu iddiası tartışıldı

Mecliste tansiyon yükseldi! Hakaretler havada uçuştu