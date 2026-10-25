Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında şüpheliler gözaltına alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında şüpheliler gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süleymanpaşa'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Çorlu'da uyuşturucu hap ele geçirilen bir şüpheli ile Kapaklı'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü de gözaltına alındı.
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köseilyas Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
???????Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.
Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.