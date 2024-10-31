Tekirdağ'da Üniversite Öğrencilerine Terörle Mücadele Semineri
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen seminerde, öğrencilere terör örgütlerinin eylemleri ve hedefleri anlatıldı. Slayt gösterimi ile bilgilendirilen öğrenciler, polis memurunun anlatımıyla terör örgütlerinin gençlere yönelik faaliyetlerini öğrendi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce üniversite öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.
Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, terör örgütü tarafından gerçekleştirilen eylemler slayt eşliğinde öğrencilere izletildi.
Ardından polis memuru Kadir Karakan tarafından terör örgütlerinin öğrenciler ve gençlere yönelik örgütsel faaliyetleri anlatıldı.
Seminerde, öğrenciler tarafından sorulan sorular yanıtlandı.