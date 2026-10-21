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Tekirdağ'da son 2 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ'da son 2 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'da polisin son 2 haftada 11 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 229 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 45'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucular ele geçirildi, 45 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi, özellikle gençlerin uyuşturucunun zararlarından korunmasına yönelik son 2 hafta içinde 11 ilçede çalışmalar yaptı. Çalışmada 60'ı uyuşturucu satıcısı olmak üzere 229 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda da 1 kilo 526 gram çeşitli uyuşturucular, 57 gram A-M kimyasal maddesi, 6 bin 179 adet sentetik hap, 1868 uyuşturucu emdirilmiş kullanımlık materyal, 4 tabanca, 1 av tüfeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 74 bin 665 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan işlem yapılan 45 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, "Hedefimiz net: tek bir gencimizin dahi uyuşturucunun pençesine düşmemesi. Gençlerimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu suçlarıyla mücadelemiz, vatandaşlarımızın desteği ve duyarlı ihbarlarıyla sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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