Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA - Cemal Çavdar - Güncel
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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Üzeyir Hoşça idaresindeki 06 DR 0424 plakalı otomobil, Çayla Kavşağı'nda, Naci Aktaş'ın kullandığı 59 RU 077 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Hoşça ve aracındaki Kemal Karaca ile diğer sürücü Naci Aktaş ve eşi Hüdaye Aktaş yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, Saray ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

Tekirdağ, Otomobil, Saray, Güncel, Haberler

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