TEKİRDAĞ'DA GÖÇ HALİNDEKİ LEYLEKLER ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE, KÖYE SIĞINDI

TEKİRDAĞ'da göç halindeyken kuvvetli rüzgara yakalanan yaklaşık 300'e yakın leylek, Saray ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'ne sığındı. Evlerinin bahçeleri, tarlalar ve sokaklarda leylekleri gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, Karapürçek Mahallesi Muhtarı Fikret Özer, "Leylekler rüzgarda uçamayınca köyümüze sığındılar. Burada 1 gece kaldıktan sonra sabah uçup gittiler. Yaklaşık 300 leylek olduğunu söyleye bilirim. Köyümüzde ilk defa bu kadar leylek gördük" diye konuştu.

Soğuk hava ve kuvvetli rüzgarın etkisini sürdürdüğü Tekirdağ'da, göç halinde olan 300 leylek Saray ilçesine bağlı Karapürçek Mahallesi'ne kondu. Leylekler kendilerini rüzgarın şiddetinden korumak için mahallede çeşitli yerlere dağıldı. Evlerin bahçeleri, tarlalar ve sokaklarda kendini korumaya çalışan leylekleri gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Karapürçek Mahallesi Muhtarı Fikret Özer, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını dile getirdi.

Leyleklerin önceki akşam saatlerinde kalabalık grup halinde indiğini belirten Muhtar Özer, "Akşam çok kalabalık geldikler. Rüzgardan korunmak için köyümüze sığındılar. 300'e yakın leylek vardı. Aşırı rüzgarda havalanamıyorlardı. Uçmaya çalışıyor ama engelleniyorlar. Köyümüzde ilk defa böyle bir şey oldu. Sabah kalkıp uçtular" diye konuştu.