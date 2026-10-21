Tekirdağ'da 57 şüphelinin yakalandığı uyuşturucu operasyonunda 45 kişi tutuklandı

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Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 45 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son iki haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 57 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilogram 526 gram sentetik uyuşturucu, 5 kilo 700 gram bonzai hammaddesi, 6 bin 179 uyuşturucu hap, 1868 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 78 bin 665 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 45'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA