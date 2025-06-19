Tekirdağ'da 148 Koruyucu Aile ile Çocukların Geleceğine Destek

Tekirdağ'da 148 Koruyucu Aile ile Çocukların Geleceğine Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, kentte 148 koruyucu ailenin bulunduğunu belirtti. Koruyucu aile modeli ile devlet korumasındaki çocukların aile ortamında sağlıklı bir şekilde büyütülmesi hedefleniyor. Kadri Paşaoğlu, koruyucu aile olarak edindiği deneyimleri paylaşarak, bu uygulamanın önemine dikkat çekti.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, kentte 148 koruyucu ailenin bulunduğunu bildirdi.

Özdemir, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, koruyucu aile modelinin devlet korumasındaki çocukların aile ortamında yetişmesine imkan sağladığını söyledi.

Koruyucu aile modelinin örnek bir çalışma olduğunu ifade eden Özdemir, "Koruyucu aile modelimiz şu anda bakanlığımızın uyguladığı başarılı bir model. Çocuğun aile yanında, aile ortamında, ebeveynler, anne babayla büyümesi daha sağlıklı olması açısından, çocukların yüksek menfaati açısından gereklilik arzu ettiği için böyle bir model doğmuş. Bu model de başarılı uygulanıyor. Tekirdağ'da da 148 tane koruyucu ailemiz var, 164 çocuğumuz var. Tabii biz bu farkındalığı arttırıp daha fazla çocuğun bu hizmetten faydalanmasını arzu ediyoruz." dedi.

Kadri Paşaoğlu da 2014 yılında koruyucu ailelik için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurduklarını ve bir kız çocuğunun ailesi olduklarını dile getirdi.

Koruyucu ailesi oldukları kızı şefkatle büyüttüklerini belirten Paşaoğlu, "Eşim 2021 yılında salgından dolayı hayatını kaybetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünü kızımızı benden alacağını düşündüm ama sağ olsun destek oldular kızımızdan ayrılmadık. Kendim ona bakmaya devam ettim. Liseyi bitirdi ve şimdi iş hayatını başladı. memur olarak hayatını sürdürüyor. Zaman zaman yine görüşüyoruz. Koruyucu aile olmanın kutsal bir görev olduğunu düşünüyorum. İmkanı olan herkesin koruyucu aile olmasını tavsiye ediyorum. Çocukların hayatına dokunmak çok kıymetli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
İran'ın füze saldırısında eski bakanın evi yerle bir oldu

Bakanın evi küle döndü, İsrail'den savaşı körükleyecek tehdit geldi
İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB'den iddialara yanıt

İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB noktayı koydu
Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı

Dünya diken üstünde! 'Kıyamet uçağı' gizlice havalandı
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal

Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
Neslihan Atagül'den yatakta kutlama pozu

Yatakta poz verdi, altına yazdığı not merak uyandırdı
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi

50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdiler
Son şampiyondan Nico Williams bombası

Son şampiyondan Nico Williams bombası
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.