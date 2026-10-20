Tekfen Filarmoni sezonu Sofya ve İstanbul'da keman virtüözü Lozakovich'le açacak

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Tekfen Filarmoni, 2026-2027 sezonuna 31 Ekim'de Sofya'da ve 1 Kasım'da İstanbul'da vereceği iki konserle başlayacak.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, daimi şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov yönetimindeki orkestra, sezonun ilk konserlerinde keman virtüözü Daniel Lozakovich'e eşlik edecek.

Sofya Filarmoni işbirliğiyle 31 Ekim'de Bulgaria Hall'da gerçekleştirilecek sezon açılışının ardından Tekfen Filarmoni, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Her iki konserin ilk bölümünde Dmitri Şostakoviç'in 1 No'lu Keman Konçertosu yorumlanacak. Eserin solistliğini üstlenecek Lozakovich, konserlerde LVMH tarafından kendisine tahsis edilen 1713 yapımı "ex-Sancy" Stradivarius kemanıyla sahne alacak.

Programın ikinci bölümünde ise Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Fındıkkıran" balesinden seçilmiş bölümler sunulacak. Shokhakimov yönetimindeki orkestra, eserde yer alan İspanyol, Arap, Çin ve Rus danslarının yanı sıra "Çiçeklerin Valsi" ve "pas de deux" bölümlerini seslendirecek.

Uluslararası sahnelerin genç keman virtüözü

Stockholm'de 2001'de doğan İsveçli kemancı Daniel Lozakovich, ilk konserini 9 yaşında Vladimir Spivakov yönetiminde verdi.

Henüz 15 yaşındayken Deutsche Grammophon ile anlaşma imzalayan sanatçı, tekniği ve müzikal yorumuyla uluslararası klasik müzik sahnesinde öne çıkan solistler arasında yer alıyor.

Lozakovich, Boston Senfoni Orkestrası, Fransız Ulusal Orkestrası, Londra Filarmoni Orkestrası ve La Scala Filarmoni Orkestrası ile sahne aldı. BBC Proms ve Verbier Festivali gibi önemli müzik etkinliklerinde de yer alan sanatçının albümleri uluslararası klasik müzik çevrelerinde ilgi görüyor.

Kaynak: AA