Tek böbrekle 24 dağa tırmandı

ANKARA'da, önce meme kanserine yakalanan ardından böbrek yetmezliği ortaya çıkan Miyase Kaya (58), dağcılık yaparak hayata tutundu. Tedavi kapsamında bir memesi ve bir böbreği alınan Kaya, tek böbrekle 8 yılda aralarında Erciyes, Demirkazık, Hasandağı, Süphan'ın da bulunduğu 24 dağa tırmandı.

Miyase Kaya, uzun yıllar seyahat acentasında çalıştıktan sonra 2006 yılında emekli oldu. Göğsündeki kitle nedeniyle her yıl hastaneye kontrole giden Kaya, 2013 yılındaki kontrolünde 3'üncü evre meme kanseri olduğunu öğrendi. Kaya'nın, ameliyatla sağ memesi alındı. Yaklaşık 8 ay kemoterapi ve ışın tedavisi gören Kaya, 3 ayda bir kontrollerine devam etti. 2014 yılında arkadaşının önerisiyle dağcılık kulübüne üye olan Kaya, yürüyüşlere başladı. Kaya'nın, 2016'da hastaneye kontrole gittiğinde sol böbreğinde kist tespit edildi. Kaya'nın, ameliyatla böbreği alınırken, 2 ay sonraki kontrolde de sağ böbreğinde 3'üncü evre böbrek yetmezliği olduğu ortaya çıktı.

Miyase Kaya, mücadeleyi bırakmadığını belirterek, "Tırmanırken zorlanıyorum evet; ama çıkıyorum. Sonuçta biri beni sırtına alıp zirveye çıkartmıyor. Belki de hayata bağlanmamın en büyük sebebi bu sporla uğraşıyor olmam. Hayata başka bakıyorum. Hiç takılmıyorum. 'Niye ben kanser oldum' diye hiç sorgulamadım. Sağlığım el verdikçe bu sporu yapmak, devam etmek istiyorum. Bir memem bir böbreğim alındı, böbrek yetmezliği de çekiyorum. Bunlarla mücadele etmek inanılmaz güzel bir şey. Bunları dağa çıkarak yendim. Hayata gerçekten tutunmamı sağlayan bu spor. Belki bırakırsam kendi duygularımla kalacağım. Belki kötü olacağım. Ama asla bırakmayacağım" diye konuştu.