Tefecilik operasyonunda 14 zanlıdan 13'ü İzmir, Antalya ve Uşak'ta gözaltına alındı

Tefecilik operasyonunda 14 zanlıdan 13'ü İzmir, Antalya ve Uşak'ta gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda, haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 14 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı. İzmir, Antalya ve Uşak'ta eş zamanlı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 93 boş senet koçanı ele geçirildi, diğer şüpheli aranıyor.
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda, haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 14 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, borç para ihtiyacı bulunanlara faiz karşılığında para vererek senet ve çekler üzerinden haksız kazanç sağladıkları, suç faaliyetlerini gizlemek amacıyla farklı kişileri alacaklı olarak gösterdikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Antalya ve Uşak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda bulunan 5 cep telefonu, 1 bilgisayar, 93 boş senet koçanı, 7 doldurulmuş senet ve 1 ajandaya el konuldu.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.